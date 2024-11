Secondo quanto apprende l'Ansa, nella mattinata di oggi – praticamente con due mesi di "ritardo" – sono arrivati allagli atti, richiesti lo scorso 1° ottobre, relativi all’. Le carte sono giunte sul tavolo del procuratore della Federcalciodal capoluogo lombardo e contestualmente è stata aperta un’indagine da parte della giustizia sportiva.Proprio nei giorni scorsi, intanto, si è tornato a parlare dell'inchiesta a seguito del ritrovamento di unin un capannone a Cambiago, in provincia di Milano, che è stato ritenuto “ascrivibile all'ultrà dell'Inter Christian Ferrario e al capo della Curva Nord Andrea Beretta”, in carcere dallo scorso 5 settembre per l'omicidio di Antonio Bellocco, appartenente alla 'ndrangheta. Un per citare il Gip di Milano Domenico Santoro -, in cui si è contestata l'associazione per delinquere anche aggravata dal metodo mafioso.





