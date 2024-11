La Procura della Repubblica di Milano, con il Gip Domenico Santoro, è giunta alla conclusione che il deposito di armi rinvenuto dalle forze dell'ordine la scorsa settimana in un capannone di Cambiago – provincia di Milano – è, in carcere dallo scorso 5 settembre per l'omicidio di Antonio Bellocco, appartenente alla 'ndrangheta.Con questi argomenti, dunque, si spiega l', su richiesta dei pm Paolo Storari e Sara Ombra. In occasione della perquisizione, come riporta Calciomercato.com, è stato ritrovato un numero considerevole di armi, tra cui un fucile AK47, tre bombe a mano e una mitragliatrice Uzi. Sempre all'interno dell'ordinanza si fa riferimento a un elenco di 54 “pezzi”, tra cui anche “segni distintivi e contrassegni della Polizia” contraffatti, un fucile semiautomatico, puntatori laser per fucili e munizioni.A commento di tutto questo, il Gip Domenico Santoro aggiunge: “Quale la destinazione di armi da guerra di bombe a mano dall'elevatissima capacità offensiva, di giubbotti antiproiettile, di materiale utile per veri e propri agguati?”. E giungendo alla conclusione che si tratti di un, in cui si è contestata l'associazione per delinquere anche aggravata dal metodo mafioso.