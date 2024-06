La clausola di rivendita per Iling e Barrenechea

La #Juventus, nell’ambito del maxi accordo che porterà #DouglasLuiz a Torino con #IlingJunior e #Barrenechea all’#AstonVilla, si è garantita il 10% in caso di futura rivendita sia per l’inglese sia per l’argentino @ilbianconerocom — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 21, 2024

Giorni a rincorrere voci, giorni ad aspettare la definizione di un affare che - ormai s'è capito - non è stato per nulla semplice, tutt'altro che scontato. Eccoci, però: la Juventus e l'Aston Villa all'orizzonte vedono la bandiera a scacchi , le varie accelerate dei giorni scorsi hanno portato alla calma olimpica con la quale è stata gestita la grana. Poi è subentrato, quindi si è tornati a trattare. Sulle valutazioni, una stretta di mano per nulla scontata, che però è arrivata.Tra ladell'affare è, adesso, è solo un gioco di tempo e di ultimi dettagli. Le macro-parti dell'operazione sono praticamente definite e stavolta sigillate, o comunque non subordinate ad altre volontà. Così la Juve s'appresta a chiudere il secondo affare (il primo è Di Gregorio) di un mercato partito oggettivamente forte, come nei desideri dello Sport Director Cristiano Giuntoli.ad altezza Villa e quindi Champions League. Per entrambi, i bianconeri manterranno un'attenzione particolare, dettata anche dagli affari. Come raccolto in giornata, infatti, sia per Barrenechea che per Iling Junior la Juventus si è garantita una percentuale sulla rivendita: è del 10%, e potrà garantire in futuro introiti niente male.





