Già, proprio così, con il dt Cristiano Giuntoli impegnato a chiudere l’operazione con l’che porterà a Torinoe la compagnaMentre il percorso inverso toccherà aed Enzo, con annesso conguaglio di circa 25 milioni di euro a favore del club di Birmingham.Gli sforzi collettivi, in quest’ultima fase, si stanno concentrando sul centrocampista argentino, inserito nel maxi affare dopo il passo indietro di Weston. L’ex Frosinone ha dato il suo totale assenso al passaggio in Premier League e, ora, restano da perfezionare gli aspetti contrattuali: c’è grande fiducia, insomma, non sono previste (altre) brutte sorprese., che spinge proprio affinché il 26enne di Rio de Janeiro approdi nel capoluogo piemontese. Un tassello fondamentale per iniziare a dare la giusta identità al centrocampo, preparando – successivamente e dopo qualche cessione – anche l’assalto a Teun Koopmeiners dell’Atalanta.Con Douglas Luiz, impegnato in Copa America con il Brasile, che potrebbe sostenerle direttamente negli USA. La Juve, a tal proposito, ha già iniziato a pianificare il programma. MentreDefinito il colpo Michele Di Gregorio dal Monza, aspettando la svolta per Wojciech Szczesny all’Al-Nassr, la Signora si prepara dunque a chiudere il secondo innesto dell’estate 2024. Un inserimento di livello, funzionale, chiamato a elevare il tasso qualitativo del reparto. Ci siamo, questa volta sul serio.





