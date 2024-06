Il Mondiale per Club rischia davvero di saltare?



Quando si giocherebbe il Mondiale per Club?



Juventus, quanto si perderebbe se saltasse il Mondiale per Club?

Le parole di Carloquesta mattina a Il Giornale stanno facendo tremare il mondo del calcio ( QUI le parole di Ancelotti) ed è arrivata prontamente la smentita del Real Madrid ( QUI ). Giocatori ed allenatori già stufi del nuovo torneo prima ancora che sia partito.La risposta ad oggi. Nelle scorse settimane già si era parlato di un boicottaggio da parte dei calciatori. I quali sembravano essere preoccupati per i troppi impegni. Questi sarebbero appoggiati dai rappresentanti delle grandi leghe europee e da quelli delle unioni dei giocatori e dei sindacati.La competizione si giocherebbeDa domenica 15 giugno a domenica 13 luglio 2025. Si giocherebbe in America ed ogni 4 anni. A partecipare sarebbero 32 squadre di club, provenienti da tutto il mondo, si sfidino per stabilire il miglior team al mondo. In questa edizione a rappresentare l'Italia ci sarebbero Juventus ed Inter, sempre che si giocasse la competizione.Sposta cifre molto elevate questa competizione, si parla di 4 miliardi di euro. I fondi dovrebbero poi essere divisi tra i club partecipanti che incasserebbero tra i 15 e i 20 milioni di euro a testa. Le prime indiscrezioni parlavano di 50 milioni, ma poi sono diminuite. Da considerare anche i proventi dai diritti tv, più gli accordi di sponsorizzazione, quelli di marketing e l'impatto sui social media.