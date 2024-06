Mondiale per Club, le parole di Ancelotti

Mondiale per Club, rischio boicottaggio

Suona l'allarme sul fronte Mondiale per Club e a farlo risuonare forte é l'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Il tecnico, con le sue dichiarazioni, sottolinea come i dettagli della nuova competizione targata Fifa siano tutt'altro che definiti e, anzi, sembrerebbe essere a rischio.Le parole di Carlo Ancelotti a Il GIornale:"La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l'invito".Il Mondiale per Club a rischio? La nuova competizione FIFA sta generando grandi polemiche e un'enorme ombra incombe sull'estate 2025 e su quando dovrà disputarsi negli Stati Uniti, con la Juventus coinvolta tra le squadre partecipanti tra giugno e luglio. Tante partite, troppi impegni, così le massime leghe calcistiche e le associazioni dei giocatori, vittime di un calendario sempre più compresso e complicato, si stanno schierando contro. E, come riportato dal The Sun, sono pronte a boicottare tutto: "Non parteciperemo al nuovo Mondiale per Club, state uccidendo il calcio" è il claim degli oppositori guidati dal capo della Premier League Richard Masters, dal presidente della PFA Maheta Molango e dal numero uno della Liga Javier Tebas. Minacciando anche azioni legali nel caso in cui il nuovo torneo a 32 squadre non venga rinviato a data da destinarsi al fine di trovare una mediazione.