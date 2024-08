Juve-Roma, le parole di Thiago Motta

Tra campo e mercato, con un importante passaggio sul rapporto con Daniele Oggi ha parlato mister Thiago Motta , alla vigilia di Juventus Oggi, alla vigilia dell'attesa sfida tra Juventus e Roma, mister Thiago Motta ha tenuto una conferenza stampa in cui ha toccato diversi temi, concentrandosi sia sugli aspetti di campo sia sulle dinamiche di mercato. Uno dei punti salienti è stato il suo rapporto con Daniele De Rossi, un legame che ha definito speciale e di grande importanza per la sua carriera e crescita personale. In particolar modo, importante il ricordo di quando fu De Rossi a difendere e prendere le parti di Thiago Motta.E poi il campo: i nuovi arrivati e le probabilità su un loro impiego, mentre gli infortunati continuano a lavorare a parte. Senza dimenticare la probabile formazione.