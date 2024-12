Ilè ufficialmente arrivato a Torino, pronto per la sfida di Champions League contro la Juventus . Il pullman che ha trasportato la squadra, partito da Caselle, è giunto nel centro della città, dove i giocatori sono stati accolti con entusiasmo da diverse decine di tifosi e appassionati. Nonostante le rigide misure di sicurezza, i supporters hanno avuto l'opportunità di vedere da vicino i campioni del City, con in prima fila stelle come Erlinge KevinLa squadra inglese, che arriva a Torino come una delle favorite per la vittoria del torneo, nonostante le difficoltà dell'ultimo periodo, ha suscitato grande emozione tra i fan, desiderosi di assistere dal vivo a un match che si preannuncia ricco di spettacolo. L’arrivo del Manchester City a Torino è stato un momento di grande attesa, che ha aggiunto ulteriore carica alla vigilia della sfida europea.