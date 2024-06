Il mercato lo faranno le cessioni di due giovanissimi

Non si possono trattenere tutti i giocatori

Questa sarà la prima estate in cuiavrà effettivamente i pieni poteri. L’anno scorso c’era stato il solocome colpo in entrata per ovvi motivi di bilancio. Ora la musica cambierà.. A Torino stanno arrivando i suoi collaboratori, ma il lavoro non sarà solo in entrata. Molto andrà fatto in uscita e che piaccia o meno, ci saranno delle rinunce. I sacrifici andranno fatti.Fa male vedere come lasia costretta a rinunciare a due potenziali titolari nel futuro. La loro vendita porterà denaro fresco in casa bianconera . Non è il segreto di Pulcinella. Sarebbe stato utile averli in rosa vista la stagione terribile che i bianconeri dovranno giocare con le cinque coppe. Però il bilancio e il mercato richiedono dei sacrifici.. Escludendo, su cui però ci sono altri ragionamenti. Se non altro il caso dipuò anche essere letto in un’altra ottica. Lafunziona, sarà fondamentale in futuro. Il bicchiere mezzo pieno, ma inevitabilmente ci saranno dei sacrifici. Tutti non posso rimanere.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.