La prima iniezione arriva da Kaio Jorge

Soulé e Huijsen, cessioni corpose

Tesoretto da 60/65 milioni

In attesa della firma di T, ormai vicinissima, lasi muove sul mercato in entrata e non solo. Mai come quest'anno i due movimenti saranno così legati tra di loro.Per una buona campagna acquisti servirà il sacrificio di qualche giocatore. Sacrifici da cui il d.s bianconero cercherà di ricavare una cifra tale da poter accontentare le richieste del prossimo allenatore.La cessione del brasiliano sarà la prima entrata di liquidità nelle casse della. Il brasiliano lascia Torino e l'Europa dopo delle stagioni terribilmente complicate, soprattutto a causa di un grave infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per tantissimo tempo. Nell'ultima stagione si è rilanciato con il, ma non è bastato. Juventus e Cruzeiro hanno raggiunto l'accordo e le casse bianconere riceveranno 7/8 milioni. . Il primo ha disputato una stagione di ottimo livello con il, mentre il secondo ha disputato la seconda parte di stagione in prestito alla. Due nomi cresciuti all'interno del mondo Juventus, ma che probabilmente lasceranno il club.Sul primo c'è il forte interesse del. la richiesta è di 30 milioni, i tedeschi propongono 20/25 milioni. Per quanto riguarda, gli interessi non mancano e anche qui la richiesta dellasi attesta intorno ai 20/25 milioni.. Un tesoretto importante, che sarà poi utilizzato per l'acquisto di un giocatore top. Un indiziato potrebbe essere Teun, anche se va valutata l'ipotesi scambio conin ottica. In ogni caso quel ricavato sarà investito sul mercato in entrata, in modo tale da soddisfare eventuali richieste diVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.