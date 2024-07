Futuro Huijsen: ci pensa il Marsiglia

Richiesta di De Zerbi

Situazione in evoluzione per quanto riguardache non è con la Juventus in ritiro ma è rimasto alla Continassa, in attesa che si sblocchi la sua cessione. Tanti club in questi mesi si sono fatti avanti ma adesso è il momento di concretizzare l'interesse con un'offerta vera e propria che possa soddisfare le richieste bianconere. C'è lo Stoccarda ma non solo.Huijsen ha molto mercato in Bundesliga e dopo diversi sondaggi adesso è lo Stoccarda a fare sul serio per il difensore classe 2005 ( QUI i dettagli ). Una destinazione però che come riferisce Tuttosport non è così gradita al giocatore.anche se al momento non è una pista calda. Sempre in Ligue 1 però, riporta il quotidiano, è finito nel mirino del Marsiglia.Il Marsiglia si aggiunge così alle squadre interessate a Huijsen. In questo caso,Sono cominciati dunque i primi contatti per verificare se sussistono o no le condizioni per far sì che dall’interessamento si possa passare alla fase due, quella della trattativa vera e propria.





