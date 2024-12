Haaland segna più di Vlahovic ma sbaglia più goal

Il confronto stagionale tra Haaland e Vlahovic

21 presenze

18 goal totali

5 goal in Champions League

Grandi chance mancate: 20

Expected goals: 19.21

17 presenze

9 goal totali

3 goal in Champions League

Grandi chance mancate: 11

Expected goals: 10.86

si appoggeranno rispettivamente a Dusan Vlahovic e Erling Haaland, i due centravanti delle squadre che in comune hanno il fatto di essere insostituibili. Néinfatti possono contare su delle vere alternative in attacco. Ma chi arriva meglio alla grande sfida di Champions? I numeri stagionali.Fino a poche giornate fa. Poi il serbo si è dovuto fermare per infortunio saltando così tre gare consecutive. E' tornato in campo nell'ultima partita della Juventus, senza trovare il goal ma fornendo l'assist del pareggio. Haaland invece ha segnato contro il Crystal Palace (partita pareggiata 2-2). I numeri stagionali vanno a favore dell'attaccante di Guardiola, che ha segnato esattamente il doppio di Vlahovic. I dati però evidenziano anche come il norvegese abbia sprecato più occasioni da goal.a dimostrazione che il City riesce a creare molto più della Juventus.(Dati sofascore).I dati evidenziano quindi come Haaland abbia fallito più grandi occasioni per segnare rispetto a Vlahovic, quasi il doppio. Mentre il dato degli expected goals in proporzione è praticamente lo stesso,