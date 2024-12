Vlahovic contro Haaland: il paragone tra i due attaccanti

Da una parte Erlingmacchina da goal che ha già vinto tutto con ilDall'altra Dusana cui ancora manca il grande successo in carriera e che viene continuamente discusso, in primis, dai propri tifosi. L'attaccante della Juventus sarà chiamato ad essere all'altezza del suo avversario, per dare un senso, almeno per una notte, a quel paragone a cui lo stesso Dusan non si era sottratto in passato, anzi., le parole di Vlahovic qualche anno fa nel confronto con Haaland. Il serbo era ancora alla Fiorentina e in quel momento, la distanza tra i due non sembrava ampia come poi si è dimostrata nelle ultime stagioni. In difesa dell'attaccante bianconero, c'è sempre stato quel dubbio: "E se Vlahovic giocasse nel Manchester City quanti goal farebbe?". Ovviamente, il diverso rendimento di Juve e City nel recente passato ha favorito il centravanti norvegese, che dietro a lui ha potuto contare su una squadra piena di campioni e un gioco che lo metteva nelle condizioni migliori per fare ciò per cui è stato preso, segnare a raffica.Anche Haaland, come Vlahovic, ha avuto qualche scivolone, alcuni goal facili sbagliati e prestazioni in cui è sparito, soprattutto in alcune grandi occasioni. Certo è che il numero di questi "momenti" è stato decisamente più basso e tra i due sembra esserci una differenza sostanziale in termini di solidità mentale e maturità nel gestire i periodi meno positivi. E al di là delle opinioni, ci sono poi i numeri, che parlano chiaro, anche in questa stagione, ad esempio