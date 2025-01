Sky - Goglichidze può essere un obiettivo per gennaio

Goglichidze Juve, la situazione

Il calciomercato per la Juventus, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo, è in un momento molto importante. Dopo l'arrivo di Alberto Costa, i bianconeri hanno ormai chiuso perdal Chelsea e il portoghese è atteso nelle prossime ore a Torino (). Ma non finisce qui, perché sembra essere tornato di moda il nome di Todibo e non solo. Un obiettivo di mercato per i prossimi giorni potrebbe anche essere, difensore dell'Empoli. Lo riporta Sky Sport.Classe 2004, il georgiano ha collezionato fin qui 18 presenze per un totale di 1407 minuti. Al momento Goglichidze potrebbe diventare un nome da seguire per la Juve negli ultimi giorni di mercato, in attesa che si evolvano le situazioni di Kelly ed eventualmente Todibo.