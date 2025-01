Giuntoli e Scanavino all'allenamento della Juventus, Thiago Motta: 'Siamo sereni'

C'erano anche questa mattina all'allenamento dellaalla Continassa, alla vigilia del match di Champions League contro il, a dimostrare alla squadra la vicinanza della dirigenza.ne ha parlato così in conferenza stampa : "La società è sempre stata vicina alla squadra, parliamo quotidianamente di tante cose che possiamo migliorare, come farlo. Siamo sereni in un contesto in cui bisogna arrivare alle vittorie, a volte siamo stati in grado e alle altre no. Non possiamo essere soddisfatti, dobbiamo continuare a lavorare con grande impegno per arrivare all'obiettivo finale che è la vittoria".