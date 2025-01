Juventus-Benfica, l'allenamento dei bianconeri: Giuntoli e Scanavino a bordo campo, non c'è Cambiaso

Juventus-Benfica, l'allenamento LIVE

In campo in questi minuti la Juventus per la sessione di allenamento di rifinitura verso la sfida di domani sera, decisiva per la Champions League, contro il Benfica all'Allianz Stadium. Chi si sta allenando con il gruppo squadra agli ordini del tecnico Thiago Motta è il nuovo arrivo Renato Veiga che ha svolto le visite mediche nella giornata di ieri e poi ha firmato il suo contratto con la Vecchia Signora. Di seguito le foto ed i video dell'allenamento odierno.Ore 12.00 fine del quarto d'ora aperto ai media, che giocata di Kolo Muani

Ore 11.55, via al torelloOre 11.54, non c'è Andrea Cambiaso, differenziato in palestra per il terzinoOre 11.46, Cristiano Giuntoli e Maurizio Scanavino insieme a Thiago Motta ad osservare l'allenamentoOre 11.45 c'è Renato Veiga che si allena con il gruppo squadraOre 11.44 via all'allenamentoOre 11.40, iniziano ad arrivare i giocatori sul campo