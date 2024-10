Giugliano-Juventus Next Gen 1-0: le pagelle

Daffara 6 - Fa quello che può sul goal subito ma non ha grosse colpe, qualche intervento

Fa quello che può sul goal subito ma non ha grosse colpe, qualche intervento Mulazzi 5.5 : In apnea, come tutto il pacchetto difensivo

: In apnea, come tutto il pacchetto difensivo Citi 6.5 - Probabilmente il migliore del reparto difensivo, è l'ultimo ad arrendersi

Probabilmente il migliore del reparto difensivo, è l'ultimo ad arrendersi Perotti 5.5 - Chiamato agli straordinari, si allinea al trend del reparto

Chiamato agli straordinari, si allinea al trend del reparto Puczka 4.5 - La sua partita si chiude dopo nove minuti: l'ingenuo intervento su Ciuferri gli costa il rosso diretto

La sua partita si chiude dopo nove minuti: l'ingenuo intervento su Ciuferri gli costa il rosso diretto Peeters 5 - S equela importante di errori, esce all'intervallo

equela importante di errori, esce all'intervallo Dal 46' Macca 6 - Discreto impatto ma non basta

Discreto impatto ma non basta Palumbo 5.5 - Non riesce ad alzare i giri del motore

Non riesce ad alzare i giri del motore Dall'81 Ledonne sv

Papadopoulos sv - Il rosso a Puczka pone fine alla sua gara dopo una manciata di minuti

Il rosso a Puczka pone fine alla sua gara dopo una manciata di minuti Dal 12' Turco 5.5 - Non cambia la storia del match

Non cambia la storia del match Guerra 5.5 - non trova varchi buoni per lasciare il segno

non trova varchi buoni per lasciare il segno Afena Gyan 6 - si accende a sprazzi ma predica nel deserto

si accende a sprazzi ma predica nel deserto Dal 77' Mancini sv

Semedo 5 - fatica ad incidere, viene tolto a fine primo tempo

fatica ad incidere, viene tolto a fine primo tempo Dal 46' Owusu 6 - Volenteroso, apprezzabile per generosità

La Juventus Next esce dalla trasferta didopo aver incassato la terza sconfitta consecutiva del suo campionato. I bianconeri hanno visto compromessa la loro gara dopo appena dieci minuti quando al rosso diretto sventolato nei confronti di Puczka, è seguito - proprio sugli sviluppi del calcio di punizione seguente - il goal partita targato da Baldé, autore del definitivo 1-0. I bianconeri, in dieci per ottanta minuti, hanno faticato a creare i presupposti per pungere la squadra di casa che, dal canto suo, ha fallito più volte il raddoppio.





