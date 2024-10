Arbitro: Leone

Assistenti: Pilleri-De Chirico

IV uomo: Tropiano

Laè chiamata a riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive subite in campionato contro Benevento e Potenza, per provare a dare ossigendo ad una classifica che si è fatta davvero complicata. La squadra bianconera allenata dacerca punti pesanti sul campo del, nella sfida valevole per la nona giornata del campionato di







Giugliano-Juventus Next Gen, la cronaca LIVE

93' - E' finita: Giugliano batte Juventus Next Gen 1-090' - Saranno tre i minuti di recupero86′ - Conclusione di D'Agostino, Daffara non trattiene ma per sua fortuna c'è Perrotti che spazza allontanando il pericolo85′ - Grande intervento di Citi su De Paoli che va a stoppare una potenziale partenza pericolosa82' - Fuori Palumbo, dentro Ledonne nella Juventus Next Gen77' - Cambio nella Juventus: fuori Afena-Gyan dentro Mancini76' - Fuori Balde, dentro D’Agostino nel Giugliano72' - Ammonito Afena-Gyan per proteste. L’attaccante chiedeva un rigore per un contatto con Cadore, non rilevato dall’arbitro che poi ammonisce l'attaccante.65' - Cambio nel Giugliano: esce Celeghin, entra Maselli58' - Occasionissima per il Giugliano! Cross di Valdesi, Daffara smanaccia in malo modo servendo involontariamente Giorgione che da distanza ravvicinata manda alto56' - Due cambi nel Giugliano: fuori Romano e dentro Acella, fuori Njambe e dentro De Paoli51' - Njambe spreca tutto da ottima posizione: la conclusione dell'attaccante del Giugliano da dentro l'area non inquadra il bersaglio50' - Diagonale pericoloso di Romano: pallone fuori di poco46' - Due cambi nella Juventus Next Gen: dentro Macca per Peeters e Owusu per Semedo45'+2 - Fine primo tempo: Giugliano in vantaggio grazie al goal di Baldé e Juve sotto di un uomo per il rosso in avvio a Puczka45' - Saranno due i minuti di recupero45' - Conclusione deviata di Giorgione: Daffara non si fa sorprendere e si rifugia in corner41' - Ammonito Mulazzi: intervento pericoloso ai danni di Romano40' - Primo spunto della Juventus: Afena-Gyan affonda sulla destra e crossa per Guerra, anticipato e chiuso in corner sul più bello31' - Volée mancina di Celeghin: Daffara blocca senza patemi34' - Giugliano vicino al raddoppio: blitz di Baldé, la cui conclusione esce di un soffio21' - Superato il ventesimo: Juventus sotto di un goal e di un uomo, costretta a contenere la spinta dei padroni di casa16' - Cross di Giorgione dalla sinistra, sia Valdesi che Balde mancano però la deviazione vincente da due passi12' - Subito cambio nella Juventus: entra Turco, esce Papadopoulos11' - GOAL DEL GIUGLIANO, 1-0! Punizione di Celeghin murata dalla bandiera, Njambe si avventa ma Daffara respinge sui piedi di Balde che insacca col piattone9' - Puczka espulso! Il difensore della Juventus Next Gen stende Giorgione lanciato a rete: rosso diretto3' - Subito pericoloso il Giugliano con Giorgione: provvidenziale la chiusura di Citi

Giugliano-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali

Daffara

Mulazzi

Citi

Perotti

Puczka

Peeters

Palumbo

Papadopoulos

Guerra

Afena Gyan

​Semedo

(4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Giorgione, Celeghin, Romano; Ciuferri, Njambe, Balde. All. Bertotto.(3-4-2-1)