Come abbiamo già detto , ieriha rivelato a sorpresa l'intera formazione dellache oggi sfiderà il, ma non ha chiarito il modulo con cui schiererà i suoi. La Repubblica interpreta così la situazione: "Potrebbe essere un 4-3-3, un 4-2-3-1 o addirittura un 4-2-1-3, a essere fedeli all’ordine con cui l’ex brasiliano ha dettato la formazione. Detto che, al contrario della consuetudine giornalistica, ha elencato per primo chi gioca a sinistra (quindi Rouhi dietro o Yildiz davanti), il modulo che presenterà a Marassi sarà senz’altro diverso dal 4-1-4-1 utilizzato fin qui: a centrocampo il vertice non sarà “basso”, ruolo di Thuram o Locatelli, bensì “alto”, cioè, con due mediani alle spalle e tre attaccanti davanti. Ma potrebbe anche trattarsi di un 4-3-3, con le mezze ali McKennie e Koopmeiners ai lati di Fagioli e un tridente più “puro”, cioè con le ali Nico e Yildiz più vicine a Vlahovic, ultimamente spesso abbandonato a sé stesso".