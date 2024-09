Genoa-Juventus: dove gioca Koopmeiners?

Ha sorpreso proprio tutti ieri in conferenza stampa rivelando a sorpresa quella che sarà la formazione della suanel match di oggicontro il. Già certi, dunque, gli undici uomini che scenderanno in campo dal primo minuto, anche se in tutto ciò non è chiaro un dettaglio non da poco, ovvero il modulo di partenza. Come scrive Tuttosport, la squadra bianconera potrebbe tranquillamente schierarsi con il solitovisto finora, con Nicolò Fagioli al posto di Manuel Locatelli come unico cambiamento tra centrocampo e attacco rispetto alla sfida contro il Napoli.Ma si potrebbe anche assistere a una novità che coinvolga- pronto a festeggiare proprio oggi il suo primo mese alla Juve -, magari allontanandolo un po' dall'area ma solo per permettergli di arrivarci meglio, senza schiacciarsi sulla linea difensiva di un Genoa atteso decisamente guardingo. "L'olandese - spiega il quotidiano - potrebbe essere, con McKennie, una delle mezzali di un 4-3-3 con Fagioli vertice basso. O fare coppia con l'azzurro in un 3-4-2-1, con il texano e il debuttante Rouhi sulle fasce e Gonzalez e Yildiz in appoggio a Vlahovic". Lo si scoprirà tra poche ore. Intanto il popolo bianconero si aspetta il suo primo "colpo" decisivo, che sia un goal o un assist.





