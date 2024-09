Genoa-Juve a porte chiuse? Quando si decide

La partita Juventus , valida per la sesta giornata di Serie A, rischia di essere giocata a porte chiuse a seguito dei gravi scontri tra tifosi avvenuti durante il Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. A quasi 24 ore dalla fine del match, il bilancio è allarmante, con 48 persone ferite, tra cui 36 agenti delle forze dell'ordine. L'escalation di violenza ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza in vista della prossima gara, spingendo le autorità a valutare la possibilità di escludere il pubblico dallo stadio per evitare ulteriori disordini.Questa sera è previsto un vertice al Ministero dell'Interno, durante il quale l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive discuterà la possibilità di chiudere lo stadio per la prossima partita casalinga del Genoa contro la Juventus , in programma sabato alle ore 18.00. La decisione arriva a seguito degli scontri verificatisi durante il Derby della Lanterna, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza per i prossimi incontri. Il vertice sarà determinante per stabilire se la partita dovrà svolgersi a porte chiuse, in un tentativo di evitare ulteriori incidenti e garantire l'ordine pubblico.