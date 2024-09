Juventus, le ultime sul rinnovo di Perin

Da un ex di giornata a un altro. Anche, titolare dellanel match di questa sera, ha avuto un passato al, dove è cresciuto e si è imposto come uno dei migliori portieri italiani dopo la trafila delle giovanili. Un legame speciale, il suo, con il club rossoblù, che in estate lo ha cercato per un possibile clamoroso ritorno (e sarebbe stata la sua terza avventura con il Grifone): Cristiano Giuntoli e Thiago Motta però, come racconta Tuttosport, non lo hanno mai considerato cedibile, rispedendo al mittente anche le altre richieste arrivate da più parti d'Italia e pure dal Fenerbahce.Perin, del resto, non è più un semplice vice in bianconero, come dimostra il numero 1 che sfoggia sulla schiena da quando ha detto addio Wojciech Szczesny. Totale la fiducia nei suoi confronti da parte della Juventus, con cui infatti a ottobre firmerà il: l'accordo era già stato trovato ad agosto, per un prolungamento fino al 2026 con opzione per un'ulteriore stagione. Manca solo la firma, ma intanto Perin ha una missione: mantenere ancora inviolata la porta bianconera e battere la sua ex squadra.





