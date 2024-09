Il percorso alla Juve di De Winter

Il percorso alla Juve di Vogliacco

Pensi ale, ragionando sugli ex di giornata, pensi a Fabio Miretti (e a Thiago Motta ). Il centrocampista classe 2003 è passato in rossoblù in estate con la speranza di trovare più spazio in campo e continuare il suo percorso di crescita, un po' come avevano già fatto prima di lui altri due giovani bianconeri per cui però, a differenza dell'azzurro, non era stato previsto - almeno guardando le scelte contrattuali - un immediato ritorno alla. Si tratta diIl belga classe 2002 era approdato alla Continassa nell'estate del 2018, iniziando dallaper poi meritarsi il debutto in prima squadra (anche in Champions, dove fu titolare contro il Malmoe nel dicembre 2021, raggiungendo un record di età battuto ora da Kenan Yildiz). Nonostante l'investitura di Leonardo Bonucci - "ha personalità e non ha paura a giocare" -, a fine stagione Koni fu ceduto in prestito all'Empoli, per poi passare nel 2023 al Genoa che infine lo ha riscattato dopo averlo visto diventare un pilastro della difesa di Alberto Gilardino con la trasformazione da terzino destro a difensore centrale.Parabola diversa, invece, per Vogliacco, entrato nel settore giovanile bianconero nel 2014 e vincitore del Torneo di Viareggio con la Primavera nel 2016, quando ancora non esisteva la Next Gen. Dopo aver visto la Juventus dei grandi solo "da lontano", il difensore di origini baresi ha peregrinato un po' qua e là tra Padova, Pordenone e Benevento, fino ad arrivare a Genova dove ha trovato quella continuità cercata a lungo. Oggi sarà un ritorno al passato anche per lui.





