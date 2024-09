Perché Thiago Motta crede in Miretti

È (anche) il giorno di. Per la prima volta da quando aveva otto anni il centrocampista classe 2003 è pronto ad affrontare lada avversario, con quelche in estate ha scelto come approdo temporaneo per trovare più spazio in campo e, soprattutto, aggiungere un importante tassello a quel percorso di crescita che altrimenti in questa stagione a Torino avrebbe inevitabilmente finito per essere rallentato. Il club bianconero, però, non ha mai voluto privarsi di lui: lo dimostra l'insistenza nel cederlo con un semplice prestito secco, che in pratica equivale al suo immediato ritorno alla Continassa a fine stagione.Anche lo stesso, del resto, crede molto in lui: "Miretti ha grande qualità tecnica e fisica, è un ragazzo eccezionale nel gruppo che ha voluto avere tempo di gioco e ha fatto una scelta secondo me giusta in una squadra che gli può dare il minutaggio per esprimere le sue qualità di gioco. Gli auguro il meglio, è un ottimo giocatore e un ragazzo fantastico", ha detto ieri in conferenza stampa, a ulteriore testimonianza della stima che nutre nei suoi confronti. Fabio, insomma, sarà solo di passaggio a Genova. Dove, però, dovrà dimostrare di meritarsela davvero la Juve.



