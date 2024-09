Genoa-Juve, la partita di Miretti

Fabio Miretti, i numeri di Genoa-Juve

Minuti: 69’

Tocchi: 28

Passaggi: 10/12 (83%)

Cross (prec.): 4 (1)

Palle lunghe (prec.): 4 (3)

Contrasti a terra (vinti): 5 (2)

Possessi persi: 7

Intercetti: 1

Chissà se a inizio partita un po’ di disorientamento ci sia stato. Una normale disabitudine nel provare a strappare palla a chi indossa quella maglia della Juventus che hai sempre difeso, sin da bambino. Chissà cosa avrà provato Fabio Miretti , o forse è troppo semplice immaginarlo. Sicuramente non è stata una partita come le altre, anche perché arrivava dopo l’errore dal dischetto nel Derby della Lanterna che tante critiche gli ha attirato addosso.La giornata di Fabio Miretti comincia con un lungo e sentito abbraccio ai suoi ex compagni, quando le squadre sono in campo per tastare il terreno, prima di tornare negli spogliatoi a cambiarsi. Ancora sorrisi e abbracci prima del fischio d’inizio, quando le compagini si salutano prima di schierarsi ognuna nella propria metà campo. E poi via: la partita di Miretti è buona, seppur senza particolari acuti come lo è tutto il Genoa. Qualche bella e precisa sventagliata da una parte all’altra del campo, una finta di corpo che disorienta il centrocampo bianconero e permette ai suoi di avanzare e poi poco altro. Miretti, però, ha provato – a tratti è riuscito -, a portare qualità in un centrocampo muscolare.Una prestazione sotto la lente del mondo bianconero, perché Miretti tornerà alla base in estate e poi ci sarà da decidere del suo futuro. Thiago Motta, in conferenza stampa, ha rinnovato la stima nei suoi confronti e proprio tra i due c’è stato un incrocio. Il centrocampista, nei pressi della panchina bianconera, finisce a terra dopo un contrasto: Thiago Motta lo rialza di peso da dietro e tra i due ci sono pacche e sorrisi. Il feeling e la stima reciproca ci sono, in mezzo c’è un campionato che Miretti deve giocare da protagonista, per poi tornare e riprendersi quella maglia bianconera che ha incollata addosso, anche se in superficie i colori adesso sono altri.(Da Sofascore)