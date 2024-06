Non l'inizio sperato peIl centravanti della Juventus infatti è uscito sconfitto dal match di esordio contro l'Inghilterra per 1-0; decisivo il gol di Jude Bellingham. Una prestazione a due volti per Dusan, che nel primo tempo ha faticato ad entrare in partita, complice anche l'atteggiamento poco offensivo della Serbia. Meglio nella ripresa, come infatti sottolinea la Gazzetta dello Sport che promuove la prestazione dell'attaccante bianconero, dandogli il premio di migliore in campo tra le fila serbe. "E' il più ispirato in attacco, soprattutto quando il c.t lo tiene come punto di riferimento togliendo Mitrovic", il commento sul quotidiano. Il voto alla fine è 6,5. Anche secondo il Corriere dello Sport, Dusan si salva con un "6" in pagella.