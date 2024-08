Federico Chiesa è una possibilità concreta per il Barcellona. Ma cosa invece potrebbe bloccare il trasferimento del giocatore della Juventus in Spagna?Come riferisce la Gazzetta dello Sport, "al momento il Barça non ha ancora potuto iscrivere Dani Olmo, appena acquistato dal Lipsia. Perché la Liga ha regole ferree in termini di fairplay finanziario e al momento il Barcellona non ha spazio nella massa salariale per far posto allo stipendio di Olmo. I passaggi di Gundogan al City e di Vitor Roque al Betis, che dovrebbero diventare ufficiali oggi, libereranno qualcosa e dovrebbero dare il via libera al tesseramento di Olmo in tempo per la partita di sabato con l’Athletic. Però potrebbero non essere sufficienti per accogliere anche l’eventuale stipendio di Chiesa o di un altro acquisto." La svolta però potrebbe arrivare con un'altra cessione. QUI I DETTAGLI.