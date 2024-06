Juventus, quanto prenderebbe Thuram?

Dopo l'accordo totale per l'arrivo dla Juventus nelle ultime ore ha accelerato i contatti peInsieme a Fofana è uno dei profili sondati dal club bianconero. Il figlio di Lilian però è il preferito di Giuntoli. Thuram guadagna attualmente al Nizza meno di un milione (Fofana al Monaco ne percepisce quasi 3) e il suo arrivo a Torino - tra stipendio e ammortamento, per un’operazione di 20 milioni tra parte fissa e bonus - verrebbe a costare come per trattenere Rabiot in bianconero, scrive Gazzetta.it.Thuram, che ha un contratto in scadenza con il Nizza nel 2025, ha deciso di non rinnovare. Per questo l'operazione ha costi sostenibili. Il, si legge, calciatore potrebbe firmare un contratto di 5 anni per 2 milioni a stagione. Sarebbe un’altra operazione mirata ad abbassare i costi e garantire la competitività che serve, mantenendo la prospettiva