Juventus-Allegri, i retroscena sulla vicenda

Il dietrofront di Allegri

E' arrivata ieri la comunicazione dell'accordo raggiunto tra le parti e della risoluzione del contratto. Una nota stringata, in cui non vengono forniti i dettagli dell’accordo. La stretta di mano, comunque, è avvenuta ieri in un noto studio legale del centro di Milano, nella stessa via dove in passato aveva sede uno dei due club meneghini, scrive la Gazzetta dello Sport, che ricostruisce la vicenda con alcuni retroscena.Solamente sabato mattina era arrivata la notifica da parte del club ad Allegri del licenziamento per giusta causa. Come si è arrivati ad un accordo in così poco tempo? In realtà, racconta il quotidiano,Da lì l’irritazione del club e la pec per comunicare all’allenatore livornese il licenziamento per giusta causa, cui l’allenatore in un primo momento voleva rispondere con l’impugnazione e la contro-causa per i danni d’immagine.Ieri, aggiunge la Gazzetta,Max avrebbe (il condizionale è d’obbligo non essendoci comunicazioni ufficiali) rinunciato a oltre la metà dei 7 milioni di euro netti più bonus dell’ultimo anno di contratto con la Juve. Ma in ballo c’erano anche i premi della stagione appena conclusasi con la qualificazione alla prossima Champions e la vittoria della Coppa Italia. In ogni caso, adesso Il tecnico livornese è libero di trovarsi una squadra.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.