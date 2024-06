Tutto bene quel che finisce bene. O tutto bene quel che finisce, e basta.non vedevano l'ora di separarsi, come si fa quando si è consci di aver spezzato un amore: c'è chi non se ne fa una ragione, chi invece se la fa fin troppo presto. Da tempo, del resto, le strade si erano separate e andavano in due direzioni opposte. Il desiderio era quello di lasciarsi senza screzi. Poi c'è stata la finale di Roma. Lo sfogo di Allegri. Andato oltre.La notizia dell'accordo tra Allegri e la Juve non sorprende nel contenuto, semmai nei tempi. C'era chi avanzava l'ipotesi di una lunga battaglia legale. Ma alla fine, in fondo, non conveniva a nessuno andar per le lunghe, rischiare di restare ancorati a un ricordo, pure doloroso.Ma quanto si è esposta la Juventus così?Poteva avere tutto e pure la ragione - alla fine è arrivato un terzo posto per rallentamenti altrui -, si è accontentato di evitare un'altra querelle al club che l'ha ricoperto d'oro e d'ambizione. Per rispondere anche a quanto dicevamo l'altro giorno , Allegri ha scelto di imitare il giocatore con il quale ha avuto più screzi. Pure Leo, ufficialmente "per amore", aveva rinunciato a una causa milionaria. Max forse si è ravveduto anche per la voglia di sedersi su una panchina quanto prima: all'orizzonte, l'Arabia Saudita, forse qualcosina in Premier (ma ci vorrà tempo).Di sicuro, ora il nome di Massimiliano Allegri è solo un pezzo del Museum. E' ufficialmente nata l'era di Thiago Motta. E' stata riaperta la finestra sul futuro. Senza crepe. Senza strascichi. Solo con la voglia di rimettere tutto in ordine, compresi i sentimenti.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.