Cristiano Giuntoli sta costruendo la nuova Juventus una tessera alla volta, tanto sul campo quanto in società. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri e in attesa dell'ufficialità di Thiago Motta in panchina, il direttore tecnico bianconero sta portando avanti un restyling dirigenziale di grande portata.Ieri è stato depositato il contratto di Giuseppe Pompilio, storico braccio destro di Giuntoli fin dai tempi del Napoli e anche al Pisa, dove insieme hanno vinto uno scudetto. Pompilio porterà la sua esperienza e competenza nella nuova Juventus, contribuendo alla costruzione di una squadra competitiva e ambiziosa.Non solo Pompilio: sono imminenti altri innesti dirigenziali di rilievo. Stefano Stefanelli, direttore sportivo del Pisa nell'ultima stagione, e Pompeo Mezzaroma, esperto del settore giovanile del Napoli, sono pronti a unirsi alla squadra bianconera. Questi nuovi arrivi testimoniano la volontà di Giuntoli di rafforzare la struttura societaria con professionisti di alto livello.Da metà luglio, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per il ritorno di Giorgio Chiellini alla Juventus. L'ex capitano, attualmente negli Stati Uniti dove sta studiando da manager nei Los Angeles FC, tornerà in estate e inizierà un graduale percorso in società. Il suo ritorno rappresenterebbe un valore aggiunto, portando con sé la sua esperienza e il suo amore per i colori bianconeri.Nel frattempo, Claudio Chiellini dovrebbe rimanere nel ruolo di direttore sportivo della Juve Next Gen, la seconda squadra. Il lavoro di Claudio sarà fondamentale per lo sviluppo dei giovani talenti e per garantire un futuro solido e promettente alla Juventus.