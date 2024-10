Il "caso" più grande da risolvere in casa, che sta giocando poco e quando lo fa, sbaglia. L'errore contro il Cagliari è costato due punti a Thiago Motta, che ancora non vede le giuste cose dal brasiliano. Un rapporto non decollato, almeno per il momento. Di questo ha parlato la Gazzetta dello Sport."Il brasiliano non sta vivendo un momento di grande serenità e questo lo porta a commettere errori che possono costare molto cari. I numeri e la tecnica non gli mancano, l'intensità e la voglia di aggredire il match ancora si, per questo Thiago Motta non lo considera pronto per giocare dall'inizio. Motta vuole uomini con il fuoco dentro e in Douglas non vede ancora lo spirito giusto.Deve scrollarsi di dosso l'etichetta di mister 50 milioni e dimostrare ciò che vale, non contano i soldi spesi per il cartellino ma il rendimento in campo.