Il rapporto tra Thiago Motta e Douglas Luiz

Douglas Luiz sta attraversando un periodo di grande difficoltà, caratterizzato da prestazioni sottotono e momenti sfortunati che sembrano accumularsi uno dopo l'altro. Il centrocampista brasiliano ha recentemente commesso una serie di errori decisivi che hanno aggravato la sua situazione, facendogli perdere fiducia in sé stesso e, forse, anche agli occhi di alcuni tifosi.Come racconta Repubblica, uno degli episodi più emblematici si è verificato durante la partita di Champions League contro il Lipsia, quando Luiz, appena entrato in campo, ha causato un rigore in maniera goffa: posizionatosi in barriera, ha alzato i gomiti per proteggere il viso, evitando così una pallonata, ma regalando il vantaggio agli avversari. La sua mancanza di concentrazione è apparsa evidente anche nella partita successiva, contro il Cagliari. In questa occasione, dopo che l'attaccante Piccoli era sfuggito alla marcatura di Gatti,Anche stavolta, l'episodio è stato valutato al VAR, esponendo ancora una volta la sua mancanza di lucidità.Con Thiago Motta, il rapporto di Luiz. Nonostante le dichiarazioni di fiducia dell'allenatore, che ha affermato di avere piena fiducia nel giocatore, il brasiliano appare smarrito e demotivato. La sua unica presenza da titolare, nella sconfitta contro l'Empoli, ha confermato le difficoltà di adattamento, evidenziando una mancanza di brillantezza e convinzione nelle sue giocate.Rimane da vedere se la fiducia espressa da Motta, o se Luiz continuerà a scivolare in questa spirale negativa.

