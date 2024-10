Cosa succede con Arthur?

A margine dell'assemblea elettiva per il consiglio dell'AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società), l'agenteha parlato anche del futuro di, rimasto allama in cerca di una nuova squadra: "Dobbiamo trovare una soluzione, un peccato non vedere un giocatore di questa qualità in campo ma accettiamo e rispettiamo la decisione", il suo commento. "A gennaio troveremo una nuova sistemazione. Futuro a Marsiglia? C’era stato un discorso, a De Zerbi può interessare per caratteristiche".Il centrocampista brasiliano, pur essendo stato inserito nella lista UEFA, non rientra nei piani del club bianconero, che punta a cederlo anche per liberarsi del suo pesante ingaggio. Del Marsiglia, tra l'altro, si parla anche per Paul Pogba, vicino alla risoluzione del contratto con la Juventus





