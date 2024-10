Quale futuro per Pogba?

La storia trae laè ai titoli di coda. Lo conferma ancora una volta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, sottolineando che le trattative tra il centrocampista francese e il club bianconero stanno procedendo come da programmi per arrivare presto alla risoluzione del contratto.Pogba, in sostanza, si libererà entro il 2025, restando sul mercato a parametro zero. A breve, dunque, si apriranno gli interrogativi sul suo futuro: dove finirà? Ci sarà ancora la possibilità, per lui, di vivere un'esperienza calcistica di alto livello? La risposta a questa seconda domanda sembra essere positiva, tanto che sulla base delle ultime indiscrezioni il Polpo sta valutando l'ipotesi di un trasferimento già a gennaio aldi Roberto De Zerbi e dell'ex bianconero Adrien Rabiot. Un'altra opzione concreta è l', dove il prossimo campionato inizierà a marzo: la destinazione, nello specifico, potrebbe essere il, dove militano giocatori affermati come Olivier Giroud e Hugo Lloris. Nelle prossime settimane se ne saprà sicuramente di più.





