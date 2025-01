Juventus su Fullkrug: formula e dettagli dell'operazione

Così come in difesa, laanche in attacco lavora per gli obiettivi principali, quelli su cui si è mossa da tempo ma allarga l'orizzonte per non farsi trovare impreparata. Ad "aggiungersi" alla lista di possibili rinforzi nel reparto offensivo, dove in cima rimangono Kolo Muani e Joshua Zirkzee , l'ultimo èattaccante delcon un passato importante al Borussia Dortmund.Come riporta Sky Sport, l'attaccante classe 1993Rispetto a Kolo Muani e Zirkzee, è senza dubbio un'operazione meno complessa da portare a termine. Perché il club inglese potrebbe appunto aprire ad una formula meno onerosa, un prestito senza obbligo di riscatto, che invece chiede ad esempio il Manchester United per Zirkzee.Anche perché si tratta di un giocatore con un età completamente diversa rispetto agli altri due obiettivi bianconeri; Fullkrug ha 32 anni, nove in più dell'ex Bologna e sei in più di Kolo Muani. Ed è stato acquistato per cifre più basse dal West Ham (27 milioni di euro).se volesse provare ad affondare per l'ex Dortmund.