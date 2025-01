aspetta i rinforzi in difesa, che arriveranno e saranno due, come ha programmato laIl primo, Cristianovorrebbe portarlo a Torino nel più breve tempo possibile, entro questa o al massimo la prossima settimana per affrontare con un po' più di serenità il ciclo di fuoco che attende i bianconeri in questo mese di gennaio. E per questo la Juve ha intensificato il pressing su RonaldAraujo è uruguaiano ma ha passaporto spagnolo e potrebbe essere il primo colpo del mercato di gennaio. Come riferisce la Gazzetta dello Sport,perché è pronto ad iniziare una nuova avventura. Dietro questa volontà, c'è la sua situazione al Barcellona, dove rischia di non avere spazio. Araujo è rientrato dal lungo infortunio che lo ha tenuto fermo per tutta la stagione ed ha giocato la sua prima partita pochi giorni fa, rimanendo in campo 90 minuti.L'operazione potrebbe essere più rapida sulla carta rispetto a quella di altri obiettivi come ad esempio David Hancko perché il classe 1999 può arrivare in prestito. Sulle tracce di Araujo ci sono anche club di Premier League.Servirebbe quindi anche capire l'eventualità che parte dell'ingaggio venga coperto dal Barcellona, che comunque ancora deve aprire alla cessione. Le sue quotazioni in ottica Juve però salgono, almeno nei pensieri del club bianconero.