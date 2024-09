Francia-Italia, le formazioni ufficiali



FRANCIA

Maignan;

Clauss,

Konatè,

Saliba,

Theo Hernandez;

Kantè,

Y.Fofana;

Griezmann,

Olise,

Barcola;

Mbappè

ITALIA

Donnarumma;

Di Lorenzo,

Bastoni,

Calafiori;

Cambiaso,

Frattesi,

Ricci,

Tonali,

Dimarco;

Pellegrini;

Retegui

La prima giornata di Nations League si apre con un grande classico al Parco dei Principi: Francia-Italia . Dopo le delusioni agli Europei, entrambe le squadre cercano riscatto sotto la guida di Deschamps e Spalletti, puntando su nuovi talenti in vista dei Mondiali 2026. Inserite nello stesso gruppo di Belgio e Israele, Francia e Italia vogliono ben figurare in una competizione che solo i Bleus, insieme a Portogallo e Spagna, hanno vinto. Gli Azzurri, con Retegui in attacco, vogliono lasciarsi alle spalle l’amarezza estiva. Da segnalare la presenza, per la Juventus , di Cambiaso. Il match sarà trasmesso su Rai 1, con calcio d'inizio alle 20:45.