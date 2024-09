La formazione dell'Italia contro la Francia: le scelte di Spalletti

Cambiaso, Gatti e Fagioli giocheranno?

Mentre sono rimasti alla Continassache magari avrebbero sperato nella convocazione disono andati in nazionaleTutti e tre erano presenti anche ad Euro2024 ma solo come alternative. Ecco le scelte del commissario tecnico in vista di(in programma oggi alle 20:25), match valido per la Nations League.Sarà un'Italia profondamente diversa rispetto a quella dell'europeo. Tanti cambiamenti nelle convocazioni e soprattutto tra i titolari. Spalletti si affida al 3-5-2, che da qui in avanti sarà il modulo di "base" per gli azzurri. In portaMa Gatti, Cambiaso e Fagioli troveranno un posto nella formazione titolare?La difesa a tre dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Buongiorno e Calafiori; Gatti occuperebbe il posto del giocatore del Napoli ma a meno di sorprese partirà fuori. Stesso discorso perSpalletti ha deciso di convocare nuovamente Fagioli, tenendo fuori Locatelli. Il centrocampista della Juventus però dovrebbe rimanere fuori dagli undici iniziali, con Ricci in campo.