Il presidente dellha parlato a Sky dopo il rinvio di Fiorentina-Inter per quanto successo a Edoardo Bove : "Intanto i dirigenti della Fiorentina sono andati in ospedale, sono qui per dare la vicinanza da parte dell'Inter e di tutto il mondo calcistico alla famiglia e alla Fiorentina. Scelta spontanea da parte di tutti i protagonisti, siamo una comunità. Decisione spontanea davanti ad un fatto che speriamo non sia gravissimo. Sarà la Fiorentina stessa a comunicare la situazione, ci tenevo a portare il mio pensiero, a nome dell'Inter, dei giocatori".Sulla possibilità di rinviare altre partite, Marotta ha risposto così: "No non abbiamo affrontato il tema, oggi è un fatto troppo rilevante per la salute di un ragazzo, la concentrazione è sulla sua salute, poi da domani valuteremo quelle che sono le situazioni legate ad un eventuale recupero ma non abbiamo affrontato questo tema".