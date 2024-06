Un po' come Moise Kean , anche Federicoha visto scendere il valore del suo cartellino nella stagione appena conclusa, in cui forse ci si aspettava una maggiore continuità da lui. Stando ai dati Transfermarkt, ora ci si aggira intorno ai 35 milioni di euro, con una riduzione di circa 5 milioni, dopo aver toccato negli scorsi anni anche i 70. Il futuro dell'esterno dellaè tutto da definire, fra la trattativa per il rinnovo che stenta a decollare e le voci relative agli interessamenti di Napoli e Roma. Intanto Chiesa avrà la grande chance di mettersi positivamente in mostra all'Europeo, per dimostrare il suo vero valore. Per lui i bianconeri potrebbero valutare offerte proprio a partire dai 35 milioni.