Sembra che allanon ci sia più spazio per Moise, questa volta per davvero. L'attaccante classe 2000 è destinato a lasciare Torino in questa sessione di mercato, dopo una stagione che non lo ha mai visto tra i protagonisti fra infortuni e una lunghissima astinenza dal gol. Non a caso, secondo Transfermarkt, il valore del suo cartellino è sceso di almeno 4 milioni di euro, arrivando a circa 14 milioni. A lui sta pensando l'di Gian Piero Gasperini, che sembra convinto di poterlo rivalutare positivamente. Non è quindi da escludere, almeno sulla carta, un inserimento del suo cartellino in una trattativa per Teun Koopmeiners.