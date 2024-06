Maurizio, primo presidente di Federicoquando giocava da ragazzino alla Settignanese, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni svelando alcune sensazioni sul futuro dell'esterno: "Ci siamo messaggiati due giorni fa dopo l'amichevole. Gli ho chiesto se sarebbe rimasto e mi ha detto che stava valutando altre situazioni, soprattutto all'estero. Se andasse all'estero dove c'è meno tattica farebbe il vuoto", il suo commento. "Sta aspettando di parlare conperché la Juve gli interessa parecchio. Sta valutando come tanti altri calciatori. Alla Juve da quello che ho recepito parlandoci ci sta volentieri. Ci deve essere però dall'altra parte la volontà di sfruttarlo per le sue caratteristiche. Federico ha un suo cervello e la gente di cui si fida. Non rifarei altri due anni come ha fatto con Allegri da seconda punta".