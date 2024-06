Federico Chiesa, l'intervista a Romei: le rivelazioni sul futuro

Come sta vivendoquesto particolare momento con l'inizio dell'europeo tra pochi giorni e le tanti voci di mercato? Lo abbiamo chiesto aquando giocava da ragazzino alla Settignanese. Tra i due c'è un rapporto di amicizia e si sentono molto spesso. "Ci siamo messaggiati due giorni fa dopo l'amichevole", conferma Romei in esclusiva a IlBianconero rivelando anche quale potrebbe essere il futuro del giocatore, che attende il colloquio con Thiago Motta."Ci siamo messaggiati due giorni fa dopo l'amichevole.Se andasse all'estero dove c'è meno tattica farebbe il vuoto.""Sta aspettando di parlare con Thiago Motta perché la Juve gli interessa parecchio. Sta valutando come tanti altri calciatori.Ci deve essere però dall'altra parte la volontà di sfruttarlo per le sue caratteristiche.""Federico ha un suo cervello e la gente di cui si fida. Non rifarei altri due anni come ha fatto con Allegri da seconda punta.""Ho sentito la sua intervista, ha ringraziato Allegri da persona intelligente, non dimentichiamo che è un grande allenatore.""Del Napoli non mi ha detto assolutamente niente. Tra Roma e Napoli con Conte andrei più al Napoli, Roma è una piazza difficile."Le voci di mercato possono condizionarlo in vista dell'Europeo?"Per gli europei è carico. Non credo, non si lascia condizionare, è concentrato su ogni evento che ha davanti. Speriamo che Spalletti lo sfrutti al meglio."