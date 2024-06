Federico Chiesa, il messaggio alla Juventus

Chiesa Juve, la situazione

Italia-Albania, la partita di Federico Chiesa

I numeri

Minuti: 76'

Dribbling tentati/riusciti: 6/4

Tocchi: 51

% passaggi riusciti: 77%

Passaggi chiave: 2

Duelli: 7/4 vinti

Grandi chance create: 1

Intercetti: 2

Le zolle del terreno di gioco che vibrano e si alzano, a rivelare l'impossibilità di restare ancorate quando il passo che le travolge è così veloce e potente. Basterebbe quest'immagine a restituire la prestazione – in Italia-Albania-, di Federico Chiesa che sì, se è questo, se continua così, sembrerebbe tornato quello dei tempi migliori: quello dello scorso Europeo, quello pre infortunio.Ma oltre al passo c'è di più. Ci sono gli spunti che lasciano disorientata la linea difensiva albanese, c'è la personalità. Perché è proprio Chiesa, con un dribbling e un pallone messo nel mezzo, a suonare la sveglia per i suoi dopo il gol preso al primo minuto di gioco. E poi c'è ancora altro, qualcosa che si può leggere come un messaggio diretto a Thiago Motta e alla Juventus Oltre alla condizione altalenante e al grande dubbio – tornerà quello pre infortunio? -, sono altre le questioni che pongono Federico Chiesa in bilico e che alimentano, come raccontano le cronache, i dubbi di Thiago Motta su di lui. Testa bassa e via andare, poca connessione con i compagni. Questa sera, per l'esterno, niente paraocchi, ma testa sempre alta a dialogare e servire i compagni. E poi nessun risparmio energetico: corse indietro nel momento del bisogno e molta disponibilità anche in fase difensiva.E per finire, la posizione. Lascia la corsia di sinistra per diventare padrone di quella di destra. Un assist anche alla Juventus: chissà che, se dovesse rimanere, si potrebbe finalmente formare quel tridente tanto sognato con lui a destra, Yildiz a sinistra e Vlahovic nel mezzo. In ogni caso dimostra duttilità e di saper fare più cose in posizioni diverse: è quello che chiede Thiago Motta.C'è anche un calo, nella parte finale del match. Niente di anormale o che preoccupi: un discreto peso ha avuto anche la botta alla caviglia che lo ha lasciato zoppicante nel finale.La prima è andata, ne mancano due dei gironi e poi chissà. Prima della fine della spedizione azzurra a Euro 2024, però, una cosa è certa: Federico Chiesa non vuol sentire parlare di mercato. È concentrato solo sulla competizione e si vede. Intanto, l'agente Fali Ramadani ascolta, discute, sonda piste e si fa trovare pronto quando ci sarà da prendere una decisione. Lo stesso fa la Juventus, con la consapevolezza che un Europeo giocato su questi livelli può cambiare tutto, in un senso o nell'altro.