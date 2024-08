Chiesa-Barcellona: perché è la soluzione giusta

La Juventus aspetta e spera



Perché il Barcellona pensa a Chiesa

La pista che porterebbesembra accendersi di giorno in giorno. Le indiscrezioni dalla Spagna sull'interesse dei blaugrana per l'esterno della Juventus, fuori dal progetto disi fanno sempre più insistenti. Il Barcellona d'altronde è da tempo alla ricerca di un esterno offensivo dopo che è saltato l'arrivo di Nico Williams, grande obiettivo dell'estate.Chiesa ha aperto alla destinazione, anzi, stando a quanto riferisce Sport, il giocatore ha dato priorità assoluta al Barcellona, chiudendo le porte ad altre possibili squadre. Tanto che sarebbe disposto anche ad abbassarsi l'ingaggio per facilitare la trattativa . Per il giocatore, i blaugrana rappresentano probabilmente la miglior soluzione possibile. Chiesa si ritroverebbe in una grande squadra, in cui potrebbe giocare nel suo ruolo preferito (esterno sinistro) e dove avrebbe la concorrenza dicon dall'altro latoIn più, fattore non secondario, anzi, giocherebbe la Champions League, condizione che Chiesa ritiene fondamentale per il proseguo della carriera.Ecco, sicuramente non si metterebbe di mezzo a questo trasferimento la Juventus,(Chiesa pesa a bilancio 14). Anzi, dalle parti della Continassa attendono notizie su questo fronte con impazienza perché Chiesa ormai è totalmente fuori dal progetto e la sua partenza favorirebbe l'inserimento di un altro esterno (oltre Nico Gonzalez). In più, un trasferimento in questa sessione di mercato scongiurerebbe il rischio di perdere a parametro zero il giocatore, senza dimenticare anche che ovviamentedove rinforzerebbe una diretta concorrente. Con l'ombra dell'Inter sullo sfondo...Se lato giocatore e lato Juventus, questa sembra lo scenario migliore, anche per il Barcellona l'operazione può essere una grande opportunità. Sfumato l'obiettivo principale, ovveroe considerando molto difficile l'ingaggio di Leao dal Milan, con Chiesa i blaugrana si ritroverebbero un giocatore abituato a giocare la Champions League e con una maglia pesante. Sarebbe un'operazione sicuramente conveniente dal punto di vista economico visto che il potenziale del giocatore è molto più alto dei 15 milioni necessari per prenderlo.