Chiesa Barcellona, le ultime

Voci contrastanti arrivano dalla Spagna. L'ultima, roboante, arriva da Marca, quotidiano sportivo spagnolo. Secondo il media, ilavrebbe scartato al momento l'idea di di ingaggiare Federico Chiesa dalla Juventus Il Barcellona sta lavorando intensamente per definire la rosa per la stagione in corso, con molte trattative aperte sia per le entrate che per le uscite. Tuttavia, ci sono delle priorità da gestire, come le iscrizioni dei nuovi giocatori. Dani Olmo, ad esempio, non potrà giocare contro il Rayo Vallecano questo martedì a causa di questioni burocratiche.Tra gli obiettivi che sono stati accantonati c'è Federico Chiesa. Il club catalano aveva considerato l'opzione di ingaggiare l'attaccante italiano, ma al momento questa possibilità è stata scartata. I motivi principali riguardano il rispetto del Fair Play finanziario: il Barcellona non è riuscito a creare spazio sufficiente nel proprio bilancio per ulteriori acquisti. Per Chiesa servirebbero circa 12 milioni di euro per il trasferimento, oltre al costo del suo ingaggio, cifra che il club non è in grado di sostenere.Inoltre, il reparto offensivo del Barcellona è già ben fornito, con giocatori come Raphinha, Ferran Torres e Ansu Fati, quest'ultimo infortunato ma pronto a tornare. Anche Pau Víctor, uno dei nuovi acquisti, può giocare in quella posizione. Per tutti questi motivi, il trasferimento di Chiesa è stato escluso dalle opzioni del Barcellona, sempre secondo Marca.