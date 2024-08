Chiesa Barcellona, le ultime

L'agente di Federico Chiesa ha informato ildella disponibilità del giocatore a unirsi al club catalano, lo riporta Fabrizio Romano. Chiesa, attualmente in forza alla Juventus , è entusiasta dell'idea di trasferirsi e vede con favore il progetto sportivo del Barcellona. Tuttavia, l'eventuale trasferimento dipende dalla decisione finale del Barça, che sta valutando diverse opzioni per rinforzare la propria rosa.Nonostante l'interesse mostrato dal giocatore e dal suo entourage, la Juventus è ancora in attesa di un'offerta ufficiale da parte del club spagnolo. La situazione rimane incerta, poiché il Barcellona sta prendendo in considerazione altri profili per il mercato estivo, e non è ancora chiaro se decideranno di puntare su Chiesa come priorità.Per il momento, il futuro dell'esterno italiano resta sospeso, con entrambe le squadre in attesa di sviluppi. La Juventus, dal canto suo, sarebbe disposta a negoziare, ma solo se dovesse arrivare una proposta concreta e in linea con le aspettative economiche del club. Nel frattempo, Chiesa continua a monitorare la situazione, pronto a cogliere l'opportunità di trasferirsi al Camp Nou se le condizioni saranno favorevoli.