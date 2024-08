Federico Chiesa al Barcellona: le cifre



Federico Chiesa al Barcellona, cosa manca

La telenovela di Federicosembra essere vicina alle battute finali. Dopo un'estate travagliata fino a vedere l'esterno azzurro fuori dalla rosa della nuova Juventus di Thiago Motta ora il giocatore potrebbe finalmente aver trovato una sistemazione: il. Come scrive questa mattina Tuttosport.La Juventus incasserebbe 10 milioni più 3 di bonus per la cessione dell'ex Fiorentina in Catalogna. Federico invece firmerebbe un contratto triennale da 6 milioni bonus compresi (si parlerebbe di 4+2), bonus dal raggiungimento semplice con possibile opzione per un'ulteriore stagione.Il Barcellona prima di chiudere l'affare ha bisogno di sfoltire la rosa, chiudendo almeno altri due colpi in uscita dopo Gundogan, Vitor Roque e Lenglet. Uno di questi potrebbe essere Ansu Fati. Una volta sfoltito l'organico si andrà a chiudere l'operazione con la Juventus che è alle battute finali.

