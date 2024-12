Perché il rapporto di Fagioli con Thiago Motta si è rovinato

può davvero lasciare la nel mercato di gennaio , ora che si è reso conto di non avere più grande fiducia da parte didal quale nell'ultimo mese è stato mandato in campo per meno di 45 minuti complessivi, nonostante la totale emergenza della squadra bianconera. L'ex Cremonese sente di non riuscire più a esprimersi ai livello di inizio stagione, ed è il primo ad aver capito che un cambiamento potrebbe fargli solo bene.I suoi ultimi ingressi in campo contro Milan, Aston Villa e Lecce, dopo tre match di fila vissuti tutti in panchina, non sono stati certo indimenticabili per lui, con qualche pallone perso di troppo che ha fatto arrabbiare l'allenatore. Non il modo migliore per riconquistarlo: anche perché, come rivela La Gazzetta dello Sport, se c'è una cosa che il tecnico italo-brasiliano non sopporta sono i giocatori che non entrano con la testa giusta. Thiago Motta, inoltre, ha visto troppi alti e bassi nel rendimento di Fagioli, anche in allenamento, e per questo ha iniziato a preferirgli nettamente, considerato più affidabile e più utile anche dal punto di vista difensivo. Per tutti questi motivi il rapporto tra i due si è sfilacciato, e ora Nicolò non è più nella lista degli incedibili come in estate.





